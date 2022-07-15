Школьника из Волгограда отправили на принудительное лечение по делу о подготовке теракта
11:20 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Южный окружной военный суд принял решение отправить на принудительное лечение подростка из Волгограда, который обвиняется в подготовке теракта в школе. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.
«Вынесено постановление в порядке гл. 51 УПК (о применении ПМ [принудительных мер] медицинского характера)», — говорится в сообщении.
15 июня 2020 года ФСБ сообщила о задержании в Волгограде подростка, готовившего нападение на школу. У него изъяли самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие. Несовершеннолетний обвиняется по ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.
Следствие считает, что жертвами должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт. По данным СК, у 14-летнего школьника было обнаружено 18 бутылок с зажигательной смесью. Сам он пояснил, что хотел использовать их ради развлечения. Однако свидетели указали следователям участки местности, где подросток испытывал свои изобретения. В ходе осмотра удалось обнаружить неразорвавшееся самодельное взрывное устройство, а также поражающие элементы приведенных в действие устройств.
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