Житель Запорожской области арестован за подготовку теракта
11:32 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Мелитополя задержала жителя Приазовского района Запорожской области, который готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом сообщается в пятницу в телеграм-канале ГУ МВД по региону.
«Сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Также по месту жительства задержанного изъято 15 единиц оружия и боеприпасов, инвентаризация которых продолжается», — говорится в сообщении.
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