В России выявили 4 457 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 457 против 4 238 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число заболевших за сутки оказалось максимальным с 28 мая 2022 года, когда было выявлено 4 556 инфицированных. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 480 934 случая заражения.

Число летальных исходов за сутки возросло на 40 против 43 днем ранее, до 381 794. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 929 против 3 090 днем ранее, до 17 903 447.