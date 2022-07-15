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НОВОСТИ

В Москве за сутки зафиксировали 6 смертей из-за ковида, это минимум с 8 апреля 2020 года

12:20 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 6 против 10 днем ранее, до 44 303, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Таким образом, число летальных исходов за сутки стало минимальным с 8 апреля 2020 года. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 860 против 987 днем ранее, Всего в столице с начала пандемии выявили 2 786 168 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 586, до 2 592 492.

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