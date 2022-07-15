Больше всех в России: жениться в ближайший год планируют 8,1% жителей Дербента

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Больше 8% жителей Дербента намерены сыграть свадьбу в 2022 году либо в начале 2023 года, выяснила СберСтрахование жизни. Это выше, чем в среднем по стране (5,3%). Дербент лидирует и в части пополнения в семье: 18,8% жителей города намерены в ближайшее время стать родителями (10,5% в среднем по стране).

В ходе исследования у россиян спрашивали: «В вашей семье, среди ваших друзей и знакомых есть ли кто-то, кто намерен сыграть свадьбу в ближайший год?». В среднем по стране на этот вопрос положительно ответили 5,3% респондентов. Наибольшая доля тех, кому известны планы людей из их окружения жениться или выйти замуж, имеется в городах: Дербент (8,1%), Ульяновск (6,2%), Барнаул и Тольятти (по 6%).

По числу пар, ожидающих пополнения в семье в 2022 году либо в начале 2023 года, помимо Дербента (18,8%) лидируют Махачкала (16,4%), Астрахань (15%), Набережные Челны (13,2%), Барнаул, Ульяновск и Уфа (по 12,3%).

По мнению россиян, залогом успешной свадебной церемонии являются богатый стол, хороший ресторан и свадебный торт. При этом жители Дербента на первое место ставят красивое свадебное платье невесты. Количество гостей — тоже важный показатель. В среднем по стране россияне рассчитывают на присутствие на свадьбе 39 гостей, в Дербенте это число составляет 133 человека.

Достойное празднование торжества с гостями и хорошим застольем требует вложений. Согласно данным исследования, расходы россиян на свадьбу составляют в среднем 279 тыс. рублей. Самые высокие оценки стоимости торжества отмечены в Санкт-Петербурге (432 тыс.) и Москве (418 тыс.). В Дербенте стоимость свадьбы его жители оценивают в среднем в 342 тыс. рублей.

Наибольшее число россиян, включая жителей Дербента, предпочли бы организовать свадьбу в родном городе (70,1%). Около 12,5% планируют провести её на природе или за городом. Ещё 17,4% не против для этого выехать за пределы региона, в котором живут, — например, в Санкт-Петербург, Москву или Сочи.

«Замечательно, что с каждым годом все больше жителей России желают создать семью. Так, по данным Росстата, в январе-мае 2022 года было заключено 273 тыс. браков — больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, - отмечает Полина Тризонова, руководитель пресс-службы Сбербанка. - Дербент, где мы открываем фонтанный комплекс, лидирует по количеству планируемых свадеб и планам по рождению детей. Уверена, что молодожёны в день торжества воспользуются возможностью и придут в новое красивое место своего города, чтобы запечатлеть памятное событие».

При финансовом участии Сбера в Дербенте построен крупнейший в России светомузыкальный фонтан общей площадью 4715 кв. м, по количеству струй (2214) и высоте (до 30 м) он превосходит большинство фонтанов в стране. При его строительстве использованы уникальные и самые современные технологии. Программное обеспечение фонтана позволяет создавать уникальные светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран. Фонтанный комплекс отличает уникальная монументальная архитектурная концепция: он выполнен в художественных традициях Дагестана из местного природного камня.