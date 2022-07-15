Госкорпорация «Ростех» в рамках подмосковной акции «Доброе дело» отправила гуманитарную помощь на Донбасс
12:22 15.07.2022
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Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
«Очень радует, что к акции «Доброе дело», поддержанной нашим губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, присоединяется все больше людей, в том числе представители государственного и частного бизнеса. На этот раз отправили на Донбасс средства реабилитации. Многофункциональные кровати с подъемниками, инвалидные коляски, шведские стенки, ходунки передали в 9 семей, в которых воспитываются детки с ДЦП, синдромом Дауна, мышечной дистрофией и другими заболеваниями», - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
9-летний Рома с рождения не может ходить, поэтому ребенку привезли новую инвалидную коляску.
Мама Ромы мечтает поскорее отправить сына на реабилитацию: «Тяжело переключиться с Мариуполя сюда. Пока в Донецк нельзя, ждем, когда все прекратится, чтобы попасть туда на реабилитацию».
У Вероники нарушено зрение. Она любит петь и давно мечтала о плеере и диктофоне, чтобы записывать свои песни. Благодаря «Доброму делу» у девочки теперь есть такая возможность. А еще у одного ребенка с ДЦП появился четырехколесный велосипед.
9-летнему Косте с диагнозом ДЦП привезли инвалидную коляску и шведскую стенку.
«Он мечтал жить в России всю жизнь. У нас родственники в Краснодаре. Все время говорил «хочу жить в большом городе», - рассказала мама мальчика.
«Ростех принимает активное участие в социальной поддержке переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. При участии Госкорпорации в ряде регионов нашей страны открыты пункты временного размещения для вынужденных беженцев, а наши предприятия принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи. Надеемся, что наш вклад позволит повысить реабилитационный потенциал семей, в составе которых есть дети, требующие особого внимания», — сказал гендиректор «РТ-Капитал» Семён Якубов.
Из Подмосковья на Донбасс и освобождённые территории Украины отправлено уже более 2,2 тыс. тонн гуманитарной помощи. Из них порядка тысячи тонн - в рамках акции «Доброе дело», инициированной подмосковными школьниками и поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Изначально продукты питания, одежду, бытовую химию ребята приносили в свои учебные заведения.
«Раньше нам привозили продуктовые наборы, гигиенические, канцелярию, одежду, медикаменты. А сегодня мы получили средства реабилитации для детей с ограниченными возможностями. Большое спасибо, потому что помощь очень существенная, не каждый может приобрести, то, что сегодня получил. Безумно довольны, рады и очень благодарны», - поделилась управляющая делами администрации Тельмановского района Лиана Катриш.
Внести лепту и помочь жителям ЛДНР и освобожденных территорий можно в одном из 78 волонтерских пунктов. Дополнительные пункты размещены в вузах и ссузах, там помощь примут по предварительному звонку. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на volontermo.ru. На сайте опубликован и полный список того, что необходимо. Наиболее острая потребность сегодня в продуктах, средствах личной гигиены, детском питании, подгузниках и медикаментах. Важно, чтобы товар был в индивидуальной упаковке, продукты питания - с длительным сроком хранения, вес 1 товара - не более 6 кг.
Всю собранную гуманитарную помощь доставляют на ресурсный склад в Домодедово, откуда силами волонтеров Подмосковья отправляют в ЛДНР и освобожденные территории.
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