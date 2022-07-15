МО РФ сообщило об ударе по дому офицеров в Виннице
13:05 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) России 14 июля нанесли удар высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» по зданию гарнизонного дома офицеров в Виннице, где проходило совещание командования украинских вооруженных сил (ВСУ) с иностранными поставщиками вооружений. В результате удара участники совещания уничтожены, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«14 июля высокоточными ракетами морского базирования „Калибр“ нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка», — сказал он.
«В результате удара участники совещания уничтожены», — подчеркнул Конашенков.
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