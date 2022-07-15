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НОВОСТИ

МВД России объявило в розыск журналиста Евгения Киселева

13:20 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев, признанный в России иноагентом, объявлен в розыск. Это следует в пятницу из базы розыска МВД России.

«Киселев Евгений Алексеевич, 15 июня 1956 года рождения, разыскивается по статье УК», — указывается в базе розыска МВД без уточнения конкретной статьи.

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