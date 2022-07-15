МВД России объявило в розыск журналиста Евгения Киселева
13:20 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев, признанный в России иноагентом, объявлен в розыск. Это следует в пятницу из базы розыска МВД России.
«Киселев Евгений Алексеевич, 15 июня 1956 года рождения, разыскивается по статье УК», — указывается в базе розыска МВД без уточнения конкретной статьи.
НОВОСТИ
- 14:12 15.07.2022
- Подразделения ВС Украины бегут из Северска под Славянск и Краматорск — МВД ЛНР
- 14:00 15.07.2022
- Джонсон опасается, что Сунак ослабит санкции против РФ, если станет премьером — The Times
- 13:32 15.07.2022
- Россия намерена сформировать свой эталонный сорт нефти - Bloomberg
- 13:28 15.07.2022
- СберСтрахование и RUSSPASS помогут туристам открыть красоты России
- 13:22 15.07.2022
- Счастливое долголетие: что делают махачкалинцы и дербентцы, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь на пенсии
- 13:05 15.07.2022
- МО РФ сообщило об ударе по дому офицеров в Виннице
- 13:00 15.07.2022
- Британский наемник Пол Ури умер от хронических болезней — омбудсмен ДНР
- 12:32 15.07.2022
- «Газпром» с начала года снизил добычу газа на 10,4%, экспорт — на треть
- 12:22 15.07.2022
- Госкорпорация «Ростех» в рамках подмосковной акции «Доброе дело» отправила гуманитарную помощь на Донбасс
- 12:20 15.07.2022
- В Москве за сутки зафиксировали 6 смертей из-за ковида, это минимум с 8 апреля 2020 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать