МВД России объявило в розыск журналиста Евгения Киселева

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев, признанный в России иноагентом, объявлен в розыск. Это следует в пятницу из базы розыска МВД России.

«Киселев Евгений Алексеевич, 15 июня 1956 года рождения, разыскивается по статье УК», — указывается в базе розыска МВД без уточнения конкретной статьи.