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Россия намерена сформировать свой эталонный сорт нефти - Bloomberg

13:32 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ планирует сформировать российский эталонный сорт нефти, чтобы нивелировать попытки Запада ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках. С таким утверждением выступило в четверг агентство Bloomberg, журналисты которого якобы ознакомились с соответствующим документом.

По утверждению агентства, "ключевые российские министерства, нефтедобытчики и центральный банк планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе". Авторы утверждают, что "Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года".

Bloomberg приводит слова двух неназванных российских чиновников, которые якобы подтвердили планы по установлению контрольного ценового показателя нефти с целью противодействия внешнему влиянию и давлению ограничительных мер. Агентство утверждает, что данные планы находятся "на ранней стадии".

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