Счастливое долголетие: что делают махачкалинцы и дербентцы, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь на пенсии

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Жители Махачкалы и Дербента уверены, что доживут до глубокой старости, причём вместе со своей второй половиной, и целенаправленно семьями откладывают на пенсию, выяснил СберНПФ, проведя собственное исследование в южных регионах России в преддверии церемонии открытия интерактивного светомузыкального фонтанного комплекса в Дербенте.

Как показал опрос, махачкалинцы и дербентцы хотели бы, чтобы средняя продолжительность их жизни составляла более 90 лет. Это один из самых высоких показателей в стране. При этом почти все жители Махачкалы (96%) и Дербента (92%) уверены, что долголетие является одним из источников счастья. Ради этого они готовы заботиться об улучшении своего здоровья (45% - махачкалинцы и 46% - дербентцы).

Дожить до преклонных годов жители Дагестана планируют вместе со своей второй половиной. 91% семейных пар в Дербенте и 83% семей Махачкалы уверены, что их отношения сохранятся до глубокой старости. Уровень «доверия и совместимости» здесь выше, чем в каком-либо другом регионе России. Ещё по 4% респондентов как в Махачкале, так и в Дербенте очень надеются, что смогут сохранить отношения навсегда. Уверенность в партнёре подчёркивается тем, что деньгами в семьях часто управляют сообща: почти половина семей региона (48%) постоянно или время от времени ведут учёт своих доходов и расходов, занимаются финансовым планированием. 37% семей Махачкалы и 34% пар Дербента также делают совместные накопления, в том числе и на пенсию.

Махачкалинцы и жители Дербента понимают, что для долгой счастливой жизни необходимо не только крепкое здоровье, но и финансовая независимость. У жителей региона есть своеобразный стандарт благополучия — набор благ, необходимых для комфортной жизни на пенсии. К нему 99% респондентов как в Махачкале, так и в Дербенте относят доступ к качественной медицине, в том числе и платной, а также наличие собственного жилья. Для 95% жителей Махачкалы и 93% жителей Дербента на пенсии важно полноценное питание, в том числе вне дома, и возможность заниматься спортом или любимым хобби. 92% респондентов в Махачкале и 89% опрошенных в Дербенте хотят, чтобы у них была вся необходимая бытовая техника и свободный доступ к культурным ценностям. Для 83% махачкалинцев и 81% дербентцев важна возможность путешествовать.

Сумма собственных накоплений, которая может обеспечить спокойную и уверенную жизнь после выхода на пенсию, по мнению жителей Махачкалы и Дербента, должна составлять не менее 2 млн рублей.

«Наши опросы показывают, что почти половина жителей Махачкалы и Дербента считают себя финансово грамотными и готовыми к тому, чтобы инвестировать средства и управлять своими накоплениями, - отметила Полина Тризонова, руководитель пресс-службы Сбербанка. - А эффективно управлять процессом формирования накоплений на пенсию помогут дополнительные знания о пенсии. Разобраться в этом можно с помощью "Пенсионной витрины" СберНПФ в мобильном приложении СберБанк Онлайн -вкладка "Пенсии". Этот удобный сервис покажет, на какие страховые выплаты человек может рассчитывать в будущем, и даст возможность подключить индивидуальный пенсионный план для накоплений».

При финансовом участии Сбера в Дербенте построен крупнейший в России светомузыкальный фонтан общей площадью 4715 кв. м, по количеству струй (2214) и высоте (до 30 м) он превосходит большинство фонтанов в стране. При его строительстве использованы уникальные и самые современные технологии. Программное обеспечение фонтана позволяет создавать уникальные светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран. Фонтанный комплекс отличает уникальная монументальная архитектурная концепция: он выполнен в художественных традициях Дагестана из местного природного камня.