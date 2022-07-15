Подразделения ВС Украины бегут из Северска под Славянск и Краматорск — МВД ЛНР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины, отступая из Северска, бегут в населенные пункты под Славянском и Краматорском, которые еще контролируются киевскими силовиками. Об этом сообщил в пятницу ТАСС помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Наши подразделения выбивают из Северска (город в Донецкой Народной Республике — прим. ТАСС) практически остатки украинских военных, которые бегут фактически в трех направлениях — ну, куда глаза глядят», — сказал он.

«Одно из этих направлений — Закотное — это в сторону Славянска, второе — Кирово — это тоже в направлении Краматорска — Славянска, и третье направление — это Звановка и на Кузьминовку. В Кузьминовке есть мост, через который они могут перейти и двигаться в сторону Краматорска и этих населенных пунктов. Надеюсь, наша артиллерия достанет всех этих беглецов», — добавил Киселев.