15:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы Роскосмоса, сообщается в пятницу на сайте Кремля.

«Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — отмечается в документе.