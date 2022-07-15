Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы Роскосмоса
15:01 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы Роскосмоса, сообщается в пятницу на сайте Кремля.
«Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — отмечается в документе.
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