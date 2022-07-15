Президент утвердил Дениса Мантурова на должности вице-премьера — министра промышленности и торговли РФ
15:12 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин утвердил Дениса Мантурова на должности вице-премьера — министра промышленности и торговли РФ. Указ «О заместителе председателя правительства Российской Федерации — министре промышленности и торговли Российской Федерации» подписан 15 июля и опубликован на сайте Кремля.
«В соответствии с пунктом „д“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли, освободив его от занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
Ранее в пятницу Госдума проголосовала за утверждение Мантурова на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли Российской Федерации. Мантуров на пленарном заседании нижней палаты парламента поблагодарил депутатов Госдумы за доверие и обещал его оправдать.
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