Госдума разрешила тратить материнский капитал на оплату частных детсадов
15:32 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на внеочередном пленарном заседании в пятницу приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату детсадов, которые созданы индивидуальными предпринимателями.
Законопроект был внесен в Думу группой депутатов в ноябре 2019 года. В действующее законодательство вносится изменение, устанавливающее «однозначную возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность», следует из пояснительной записки.
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