Клиенты Сбера смогут покупать и продавать юань по официальному курсу ЦБ
15:30 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корпоративные клиенты Сбера, работающие с юанями в рамках международных торговых отношений, получили возможность совершать сделки конверсии в привязке к официальному курсу ЦБ.
Это позволит решить сразу несколько задач клиента. С одной стороны, зафиксировать курс ЦБ, который используется в договорах с контрагентами. С другой – повысить прогнозируемость цены покупки или продажи юаней в банке, тем самым сделать валютообменные операции более эффективными и прозрачными.
Дополнительно Сбер дает своим клиентам возможность за определенную комиссию зафиксировать курс юаня для будущих расчетов со своими контрагентами. Клиент получает определённость финансовых потоков, а за счет привязки к курсу ЦБ сама операция остается удобной для отражения по правилам бухгалтерского и налогового учета.
Автоматизированные сделки можно проводить через торговую платформу банка SberCIB Terminal.
«Сбер продолжает чутко реагировать на все потребности своих клиентов, подтверждая лидерские позиции на валютном рынке России, - отметил Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбера. - В условиях повышенного интереса к китайскому юаню и переориентации бизнеса на новые рынки банк с июля дает возможность выставлять автоматические заявки с китайским юанем против рубля и заключать сделки по официальному курсу ЦБ на эту пару через торговую платформу банка SberCIB Terminal. Мы уверены, что это решение будет способствовать улучшению климата на рынке международной торговли и поможет нашим клиентам повысить эффективность их бизнеса».
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