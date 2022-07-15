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НОВОСТИ

Еврокомиссия разбирается с Венгрией по поводу повышения цен на бензин для иностранцев

16:00 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия запустила в отношении Венгрии процедуру устранения нарушений в связи с продажей бензина по более высоким ценам для машин с иностранными номерами. Соответствующее заявление распространил в пятницу этот орган.

«Подобные действия вызывают особую озабоченность, они подрывают наш самый важный инструмент, предназначенный для противодействия кризисам и нестабильности, — единый рынок», — указывается в тексте.

27 мая Венгрия объявила, что не будет продавать иностранным гражданам 95-й бензин по сниженным за счет государственных субсидий ценам в 480 форинтов за литр (1,3 доллара), в то время как рыночная цена превышает 700 форинтов.

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