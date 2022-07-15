В Швеции не разрешат открывать новые школы с религиозным уклоном

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Появление в Швеции новых школ с религиозным уклоном больше не будет допускаться, а существующие не должны расширять рамки своей деятельности, говорится в законопроекте, отправленном в пятницу правительством на рассмотрение в Законодательный совет Швеции.

Комментируя его, министр школьного образования Лина Аксельссон Кильблум отметила, что полиция безопасности СЕПО установила наличие взаимосвязи между программами школ с конфессиональным уклоном и радикальным экстремизмом.

Некоторые школы были закрыты из-за опасности радикализации учащихся и несоответствия учебной программы основным требованиям.

«Были случаи, когда преподавание полностью противоречило науке, вместо нее основываясь на религии. Так быть не может, и наша Швеция может добиться лучшего, — приводит газета „Дагенс нюхетер“ слова министра. — Школа не место для религиозного влияния, однако мы видели много примеров того, как субъекты госсектора использовали государственные и муниципальные средства для антидемократической деятельности».

Говоря о частных школах, Лина Аксельссон Кильблум особо подчеркнула, что те, кто не могут гарантировать полный отказ от внушения детям идей, противоречащих принципам демократического устройства общества, не могут быть допущены к организации и проведению школьных мероприятий. Именно поэтому, по ее словам, ее партия, социал-демократы, намерены добиться запрета на открытие новых религиозных школ.

Планируется, что новый закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. Чуть менее одного процента шведских детей ходят в школы с религиозным уклоном. Из 7 тыс. начальных и средних школ королевства около 70 зарегистрированы как конфессиональные.