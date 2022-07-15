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Путин присвоил Лепсу звание народного артиста

16:32 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста певцу Григорию Лепсу. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

«За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание „Народный артист РФ“ Лепсверидзе Григорию Викторовичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — указано в документе.

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