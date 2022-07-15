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НОВОСТИ

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Тбилиси

18:45 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут встречу 16 июля в Тбилиси. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«16 июля в Тбилиси состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова», — приводит слова Унаняна издание «Айсор».

Ранее в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Мирзоян и Байрамов проведут первую встречу между собой 16 июля, не уточнив места встречи.

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