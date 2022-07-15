Андрей Воробьев: В Подмосковье отремонтировали более 50% дорог, запланированных на этот год
18:56 15.07.2022
Ремонтная кампания в Московской области идёт по графику – уже уложили более 50% покрытия от общего плана ремонта дорожной сети в 2022-м.
«С апреля мы отремонтировали уже больше 660 участков – около 840 километров, в процессе - еще 190 автодорог. Главное делать это с учетом мнения наших жителей. Поэтому примерно треть дорог мы ремонтируем по результатам голосования на «Доброделе». Чтобы работы не останавливались даже в условиях санкций, используем материалы отечественного производства. Асфальтобетон закупаем, в том числе, на наших заводах - в Дмитрове и Долгопрудном, - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - В этом году на интенсивных участках впервые при ремонте применяем новые материалы, что позволит увеличить срок службы вылетных магистралей и центральных улиц в городах».
Сегодня с применением нового асфальта уже отремонтировали более 50 дорог в 26 муниципалитетах. Всего с помощью самых современных материалов проведут работы на более 110 дорогах длиной около 260 км.
«Всего в этом году в Подмосковье отремонтируем более 1,2 тыс. дорог протяжённостью свыше 1,4 тыс. км, из них порядка 700 км - в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. - В ремонтных работах задействовано около 1,5 тыс. единиц техники и более 2,5 тыс. дорожных рабочих».
В рамках реализуемого минтрансом Подмосковья национального проекта «Безопасные качественные дороги» более 480 км покрытия уложили на более 90 участках.
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Фото пресс-службы губернатора и правительства
Московской области
Так, на муниципальной сети провели ремонтные работы на ул. Лобачёва в Подольске, ул. Маяковского в Пушкино, ул. Колпакова в Мытищах и ул. Школьной в Видном. На региональной сети завершили укладку на ул. Ленина в Лобне, Старосимферопольском шоссе в Чехове, Волоколамском шоссе в Истре и на ул. Ворошилова в Серпухове.
Программа ремонта традиционно формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети с учётом разрушений покрытия, интенсивности движения и заторов в часы пик, а также наличия поблизости социально значимых объектов.
Ремонтная кампания в области должна завершиться в октябре. На дорогах обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.
За последние 3 года в Московской области отремонтировали более 5,6 тыс. участков общей протяжённостью свыше 5,9 тыс. км. С адресным перечнем ремонтируемых дорог в этом сезоне можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья:
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