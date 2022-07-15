Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ковидных ограничений на федеральном уровне
21:00 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С учетом текущей динамики эпидемического процесса необходимости в возобновлении режима противоэпидемических ограничений на федеральном уровне нет. В случае ухудшения эпидситуации на местах ограничительные меры могут быть восстановлены в отдельных регионах», — говорится в сообщении.
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