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Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ковидных ограничений на федеральном уровне

21:00 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимость в возобновлении в России антиковидных ограничений на федеральном уровне отсутствует, если эпидемиологическая ситуация на местах ухудшится, то ограничительные меры могут восстановить в отдельных регионах. Об этом в пятницу сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«С учетом текущей динамики эпидемического процесса необходимости в возобновлении режима противоэпидемических ограничений на федеральном уровне нет. В случае ухудшения эпидситуации на местах ограничительные меры могут быть восстановлены в отдельных регионах», — говорится в сообщении.

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