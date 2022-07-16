0
0
34
НОВОСТИ

Будапешт при необходимости готов принять меры для защиты венгров в Закарпатье - глава МИД

08:30 16.07.2022 Источник: РБК

Будапешт готов принять меры, если понадобится спасти и защитить венгров, живущих в Закарпатской области Украины, но надеется, что такого развития событий получится избежать. Об этом в интервью изданию Index заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, если боевые действия на Украине во время российской военной операции дойдут до запада страны, это будет представлять серьезную опасность для Венгрии. «В наших интересах как можно скорее установить мир к востоку от нас, потому что тогда можно будет избежать опасных сценариев, разработанных для спасения и защиты 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

08:40 16.07.2022
Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс на мировом нефтяном рынке - Белый дом
0
22
22:27 15.07.2022
Активность DDoS-атак на российские компании растет, утверждают в Сбербанке
0
589
21:00 15.07.2022
Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ковидных ограничений на федеральном уровне
0
543
20:05 15.07.2022
NASA выпустило сообщение по поводу перекрестных полетов на МКС
0
846
19:25 15.07.2022
Предоставление врачам дополнительных "ковидных" страховых гарантий остановлено
0
644
18:56 15.07.2022
Андрей Воробьев: В Подмосковье отремонтировали более 50% дорог, запланированных на этот год
0
605
18:45 15.07.2022
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Тбилиси
0
756
17:40 15.07.2022
Россия ввела санкции в отношении 384 парламентариев Японии — МИД
0
756
17:12 15.07.2022
Суд приговорил экс-директора «Открытой России» Пивоварова к 4 годам колонии
0
848
17:00 15.07.2022
Рогозин получит новую должность, претензий по его работе в Роскосмосе не было — Песков
0
820

Возврат к списку