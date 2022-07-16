Будапешт при необходимости готов принять меры для защиты венгров в Закарпатье - глава МИД
08:30 16.07.2022 Источник: РБК
Будапешт готов принять меры, если понадобится спасти и защитить венгров, живущих в Закарпатской области Украины, но надеется, что такого развития событий получится избежать. Об этом в интервью изданию Index заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам министра, если боевые действия на Украине во время российской военной операции дойдут до запада страны, это будет представлять серьезную опасность для Венгрии. «В наших интересах как можно скорее установить мир к востоку от нас, потому что тогда можно будет избежать опасных сценариев, разработанных для спасения и защиты 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье», — сказал он.
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