Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс на мировом нефтяном рынке - Белый дом
08:40 16.07.2022 Источник: Интерфакс
Саудовская Аравия в целях поддержания развития глобальной экономики взяла на себя обязательство поддерживать баланс на мировом рынке нефти, сообщил Белый дом по итогам переговоров президента США Джо Байдена с саудовским руководством.
"Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс на мировом нефтяном рынке для устойчивого экономического роста", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Соединенные Штаты "приветствовали увеличение уровня производства на 50% по сравнению с тем, что было запланировано на июль и август".
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