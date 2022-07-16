Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс на мировом нефтяном рынке - Белый дом

08:40 Источник: Интерфакс

Саудовская Аравия в целях поддержания развития глобальной экономики взяла на себя обязательство поддерживать баланс на мировом рынке нефти, сообщил Белый дом по итогам переговоров президента США Джо Байдена с саудовским руководством.

"Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс на мировом нефтяном рынке для устойчивого экономического роста", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Соединенные Штаты "приветствовали увеличение уровня производства на 50% по сравнению с тем, что было запланировано на июль и август".