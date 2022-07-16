Сенатор Рэнд Пол призвал не принимать постсоветские страны в состав НАТО
08:50 16.07.2022
Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что оставшиеся вне НАТО страны на постсоветском пространстве вряд ли войдут в состав альянса.
Он отметил, что на Западе нельзя больше «праздно бросаться словами» ради эмоциональной и политической выгоды.
«Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны чётко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс», — написал Пол в материале для журнала American Conservative. RT
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