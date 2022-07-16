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Встреча министров финансов G20 завершится без итогового коммюнике — Reuters

10:00 16.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча министров финансов и центробанков стран G20, которая проходит в Индонезии, завершится, как ожидается, без итогового коммюнике из-за разногласий в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Об этом сообщило в субботу агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Предполагается, что вместо этого министр финансов Индонезии Сри Индравати в качестве председателя заседания выступит с заявлением, в котором подведет итоги двухдневной встречи. Предыдущая встреча глав минфинов G20 в апреле также завершилась без итогового заявления.

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