Три человека погибли в Петровском районе Донецка из-за обстрела ВСУ
09:30 16.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три мирных жителя погибли, два получили ранения в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) атаковали Петровский район Донецка. В результате обстрела погибли три человека, еще два мирных жителя получили ранения», — говорится в заявлении.
Ранее в ДНР также сообщали об одной погибшей и трех раненых в Кировском и Киевском районах Донецка.
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