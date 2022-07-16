Три человека погибли в Петровском районе Донецка из-за обстрела ВСУ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три мирных жителя погибли, два получили ранения в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) атаковали Петровский район Донецка. В результате обстрела погибли три человека, еще два мирных жителя получили ранения», — говорится в заявлении.

Ранее в ДНР также сообщали об одной погибшей и трех раненых в Кировском и Киевском районах Донецка.