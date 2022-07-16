Около 100 тыс. тонн зерна в месяц вывозится из Запорожской области в Египет и Турцию — ВГА
10:30 16.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автомобильным транспортом с территории Запорожской области, находящейся под контролем РФ, ежемесячно вывозится около 100 тыс. тонн зерна, которое затем направляется в Египет и Турцию, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
«Примерно 100 тыс. тонн зерна в месяц вывозится через автомобильный транспорт, через „Чонгар“ и „Каланчак“ (пограничные пункты пропуска на границе Херсонской области и Крыма — прим. ТАСС), которые идут транзитом на Египет и Турцию», — сказал Балицкий.
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