Около 100 тыс. тонн зерна в месяц вывозится из Запорожской области в Египет и Турцию — ВГА

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобильным транспортом с территории Запорожской области, находящейся под контролем РФ, ежемесячно вывозится около 100 тыс. тонн зерна, которое затем направляется в Египет и Турцию, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«Примерно 100 тыс. тонн зерна в месяц вывозится через автомобильный транспорт, через „Чонгар“ и „Каланчак“ (пограничные пункты пропуска на границе Херсонской области и Крыма — прим. ТАСС), которые идут транзитом на Египет и Турцию», — сказал Балицкий.