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НОВОСТИ

Шойгу поручил исключить возможность ВСУ наносить ракетные удары по мирным городам — МО РФ

11:00 16.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки войск на Украине поручил усилить действия российских военных группировок «Юг» и «Центр» для исключения возможности Вооруженных сил Украины наносить массированные ракетные удары по городам Донбасса и других регионов. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

«В завершении заслушивания [докладов командующих группировок „Юг“ и „Центр“] глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», — заявили в ведомстве.

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