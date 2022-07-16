В России выявили 4 698 случаев заражения ковидом за сутки
12:00 16.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 698 против 4 457 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 26 мая, когда зафиксировали 4 700 инфицированных. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 485 632 случая заражения.
Число летальных исходов за сутки возросло на 41 против 40 днем ранее, до 381 835. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 879 против 2 929 днем ранее, до 17 906 326.
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