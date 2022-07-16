Ракеты, поставляемые Киеву, могут прилететь обратно к своим владельцам — Володин

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют Украине, из-за непрофессионализма киевского режима могут прилететь обратно к своим владельцам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно. Министр обороны Украины [Алексей Резников] заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого», — написал председатель Думы в своем телеграм-канале в субботу.

При этом, по словам Володина, «США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти „подарки“ могут вернуться».