Ракеты, поставляемые Киеву, могут прилететь обратно к своим владельцам — Володин
12:30 16.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют Украине, из-за непрофессионализма киевского режима могут прилететь обратно к своим владельцам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно. Министр обороны Украины [Алексей Резников] заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого», — написал председатель Думы в своем телеграм-канале в субботу.
При этом, по словам Володина, «США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти „подарки“ могут вернуться».
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