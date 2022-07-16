В Подмосковье стартовал автопробег в честь 80-летия начала Сталинградской битвы
12:25 16.07.2022
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Фото пресс-службы правительства Московской области
В этом году мероприятие посвящено 80-летию начала Сталинградской битвы. Автопробег проходит по маршруту Московская область – Тамбов – Волгоград – Московская область, в нем задействованы 12 брендированных автомобилей с экипажами по четыре человека. В составе участников представители подмосковных поисковых отрядов, юнармейцев, «Волонтеров Подмосковья», «Волонтеров Победы» и других общественных организаций.
По маршруту следования участники возложат венки к мемориалам погибших при защите Отечества, в том числе бойцам 173-й стрелковой дивизии, которая была сформирована из добровольцев Москвы и Подмосковья. У памятника Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде поисковики раздадут 4000 лент к медали «За оборону Сталинграда» и передадут эстафету автопробега своим коллегам из Волгограда, отправляющимся по маршруту Волгоград – Калач-на-Дону – Волгоград. Также участники посетят экскурсию по мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы».
«В 2021 году мы отмечали 80 лет битвы за Москву, символом стала лента к медали «За оборону Москвы». В этом году знаменательная дата в Волгограде – 80-летие начала Сталинградской битвы. Наши поисковики и волонтеры передают эту символичную эстафету памяти активистам из Волгограда, проводя совместную акцию по раздаче день к медали «За оборону Сталинграда». Я горжусь тем, что наши активисты инициируют такие важные для всей страны мероприятия, отдавая дань уважения подвигу и мужеству погибших за освобождение нашей Родины», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Завершится автопробег 19 июля на территории Военно-исторического музея в селе Ивановское городского округа Черноголовка.
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