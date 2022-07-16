ВКС РФ уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, действовавшую на северском направлении

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС РФ фактически уничтожили 115-ю механизированную бригаду ВСУ, действовавшую на северском направлении, потери ВСУ составляют более 600 человек, для их восполнения украинская армия мобилизует жителей близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии». — сказал Конашенков.