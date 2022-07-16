0
0
146
НОВОСТИ

Андрей Воробьев: В Сергиевом Посаде отметят 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского

14:45 16.07.2022

мощи.jpg
Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
В Подмосковье 17-18 июля состоится празднование 600-летия обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Ожидается, что на торжества приедут около 20 тысяч верующих.

«Каждый в нашей стране, кто знает свою историю, знает и Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Многие верующие считают своим долгом там побывать. Большое событие в этом году для всех православных – 600-летие обретения мощей преподобного Сергия. Мы ожидаем у нас в Подмосковье порядка 20 тысяч паломников и туристов, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Сергиев Посад – место уникальное, и наша задача - с одной стороны, сохранить обаяние старины, а с другой – создать современный туристический кластер. К празднику мы готовились так, чтобы нашим гостям было комфортно, а путешествие – стало приятным и запоминающимся. Привели в порядок дороги, благоустроили маршрут Крестного хода. Для нас важно позаботиться и о том, чтобы было, где отдохнуть, перекусить, прогуляться. Парки, кафе, музеи и экскурсии – все это вызывает интерес к месту и создает настроение – надеюсь, оно будет хорошим у всех, кто к нам приедет».

Центральным событием станут богослужения 17 и 18 июля на Соборной площади Троице-Сергиевой Лавры, которые возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении сонма архипастырей и духовенства. Песнопения будут исполнены сводным хором монастырей России. Запланированы также концертные программы, а завершится празднование ярким салютом.

Также организован крестный ход «От Государя к Преподобному». Он начался 15 июля у памятника императору Николаю II в Мытищах и завершится в воскресенье у стен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде. Крестный ход проходит по древнему маршруту, который ныне возрожден - «Дорога в Лавру». Он проложен рядом с остановками общественного транспорта, чтобы к нему можно было присоединиться в любое время или уехать в случае необходимости. Участники крестного хода пройдут 80 километров, в пути запланированы стоянки для отдыха, приёма пищи и ночлег.

В самом Сергиевом Посаде по традиции разбиты палаточные городки, расположенные в 15-20 минутах ходьбы от Троице-Сергиевой Лавры.

К празднику в Сергиевом Посаде и Хотькове дорожные службы привели в порядок подъездные и центральные улицы. Участки ремонта были выбраны, исходя из популярных маршрутов, которые ведут к церквям и храмам, а также в центр города к Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Заменили порядка 30 км покрытия на 32 дорогах.

17 и 18 июля центр города будет перекрыт с 6:00 до 22:00 часов. Для гостей, прибывающих на личных автомобилях, организовано 16 парковок - 12 в Сергиевом Посаде и 4 в Хотькове.

На парковках, а также на авто- и железнодорожном вокзалах гостей будут встречать волонтёры, которые подскажут, как пройти к местам празднования и палаточному лагерю.

5 июля 1422 года были обретены честные мощи преподобного Сергия, игумена Радонежского. Это произошло через 30 лет после кончины великого старца в 1392 году. Останки святого были уложены в специально приготовленную деревянную раку и установлены в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Свято-Троицкая Сергиева лавра — одна из самых почитаемых русских святынь, объект ЮНЕСКО и уникальный исторический памятник. Здесь принимал присягу будущий царь Петр I, а Дмитрий Донской получал благословение на битву на Куликовом поле.

Обитель основал Сергий Радонежский почти 7 веков назад. Вместе с братом он построил на холме Маковец монашескую келью и возвел небольшую церковь во имя Живоначальной Троицы. Позже к ним примкнули другие монахи, что в итоге привело к образованию монастыря. Статус Лавры он получил только в XVIII веке. Ее жемчужиной является Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 16.07.2022
США останутся на Ближнем Востоке и не дадут Китаю, РФ или Ирану занять их место — Байден
0
72
15:00 16.07.2022
Россия постарается сделать так, чтобы у нее не было необходимости в SWIFT — Орешкин
0
189
14:00 16.07.2022
ВКС РФ уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, действовавшую на северском направлении
0
270
13:00 16.07.2022
Почти 60% россиян кардинально меняли свою профессию — опрос
0
255
12:30 16.07.2022
Ракеты, поставляемые Киеву, могут прилететь обратно к своим владельцам — Володин
0
359
12:25 16.07.2022
В Подмосковье стартовал автопробег в честь 80-летия начала Сталинградской битвы
0
278
12:00 16.07.2022
В России выявили 4 698 случаев заражения ковидом за сутки
0
310
11:30 16.07.2022
Вучич ответил украинскому депутату, пообещавшему «перевоспитать сербов»
0
443
11:00 16.07.2022
Шойгу поручил исключить возможность ВСУ наносить ракетные удары по мирным городам — МО РФ
0
434
10:30 16.07.2022
Около 100 тыс. тонн зерна в месяц вывозится из Запорожской области в Египет и Турцию — ВГА
0
386

Возврат к списку