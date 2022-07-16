Андрей Воробьев: В Сергиевом Посаде отметят 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского

14:45

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



В Подмосковье 17-18 июля состоится празднование 600-летия обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Ожидается, что на торжества приедут около 20 тысяч верующих.

«Каждый в нашей стране, кто знает свою историю, знает и Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Многие верующие считают своим долгом там побывать. Большое событие в этом году для всех православных – 600-летие обретения мощей преподобного Сергия. Мы ожидаем у нас в Подмосковье порядка 20 тысяч паломников и туристов, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Сергиев Посад – место уникальное, и наша задача - с одной стороны, сохранить обаяние старины, а с другой – создать современный туристический кластер. К празднику мы готовились так, чтобы нашим гостям было комфортно, а путешествие – стало приятным и запоминающимся. Привели в порядок дороги, благоустроили маршрут Крестного хода. Для нас важно позаботиться и о том, чтобы было, где отдохнуть, перекусить, прогуляться. Парки, кафе, музеи и экскурсии – все это вызывает интерес к месту и создает настроение – надеюсь, оно будет хорошим у всех, кто к нам приедет».

Центральным событием станут богослужения 17 и 18 июля на Соборной площади Троице-Сергиевой Лавры, которые возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении сонма архипастырей и духовенства. Песнопения будут исполнены сводным хором монастырей России. Запланированы также концертные программы, а завершится празднование ярким салютом.

Также организован крестный ход «От Государя к Преподобному». Он начался 15 июля у памятника императору Николаю II в Мытищах и завершится в воскресенье у стен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде. Крестный ход проходит по древнему маршруту, который ныне возрожден - «Дорога в Лавру». Он проложен рядом с остановками общественного транспорта, чтобы к нему можно было присоединиться в любое время или уехать в случае необходимости. Участники крестного хода пройдут 80 километров, в пути запланированы стоянки для отдыха, приёма пищи и ночлег.

В самом Сергиевом Посаде по традиции разбиты палаточные городки, расположенные в 15-20 минутах ходьбы от Троице-Сергиевой Лавры.

К празднику в Сергиевом Посаде и Хотькове дорожные службы привели в порядок подъездные и центральные улицы. Участки ремонта были выбраны, исходя из популярных маршрутов, которые ведут к церквям и храмам, а также в центр города к Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Заменили порядка 30 км покрытия на 32 дорогах.

17 и 18 июля центр города будет перекрыт с 6:00 до 22:00 часов. Для гостей, прибывающих на личных автомобилях, организовано 16 парковок - 12 в Сергиевом Посаде и 4 в Хотькове.

На парковках, а также на авто- и железнодорожном вокзалах гостей будут встречать волонтёры, которые подскажут, как пройти к местам празднования и палаточному лагерю.

5 июля 1422 года были обретены честные мощи преподобного Сергия, игумена Радонежского. Это произошло через 30 лет после кончины великого старца в 1392 году. Останки святого были уложены в специально приготовленную деревянную раку и установлены в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Свято-Троицкая Сергиева лавра — одна из самых почитаемых русских святынь, объект ЮНЕСКО и уникальный исторический памятник. Здесь принимал присягу будущий царь Петр I, а Дмитрий Донской получал благословение на битву на Куликовом поле.

Обитель основал Сергий Радонежский почти 7 веков назад. Вместе с братом он построил на холме Маковец монашескую келью и возвел небольшую церковь во имя Живоначальной Троицы. Позже к ним примкнули другие монахи, что в итоге привело к образованию монастыря. Статус Лавры он получил только в XVIII веке. Ее жемчужиной является Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского.