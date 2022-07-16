Россия постарается сделать так, чтобы у нее не было необходимости в SWIFT — Орешкин
15:00 16.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин сообщил, что Россия постарается сделать так, чтобы у нее не было необходимости в SWIFT.
«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, чтобы в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача. <…> Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», — сказал Орешкин в рамках форума «Территория смыслов».
НОВОСТИ
- 16:00 16.07.2022
- США останутся на Ближнем Востоке и не дадут Китаю, РФ или Ирану занять их место — Байден
- 14:45 16.07.2022
- Андрей Воробьев: В Сергиевом Посаде отметят 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского
- 14:00 16.07.2022
- ВКС РФ уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, действовавшую на северском направлении
- 13:00 16.07.2022
- Почти 60% россиян кардинально меняли свою профессию — опрос
- 12:30 16.07.2022
- Ракеты, поставляемые Киеву, могут прилететь обратно к своим владельцам — Володин
- 12:25 16.07.2022
- В Подмосковье стартовал автопробег в честь 80-летия начала Сталинградской битвы
- 12:00 16.07.2022
- В России выявили 4 698 случаев заражения ковидом за сутки
- 11:30 16.07.2022
- Вучич ответил украинскому депутату, пообещавшему «перевоспитать сербов»
- 11:00 16.07.2022
- Шойгу поручил исключить возможность ВСУ наносить ракетные удары по мирным городам — МО РФ
- 10:30 16.07.2022
- Около 100 тыс. тонн зерна в месяц вывозится из Запорожской области в Египет и Турцию — ВГА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать