Россия постарается сделать так, чтобы у нее не было необходимости в SWIFT — Орешкин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин сообщил, что Россия постарается сделать так, чтобы у нее не было необходимости в SWIFT.

«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, чтобы в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача. <…> Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», — сказал Орешкин в рамках форума «Территория смыслов».