0
0
153
НОВОСТИ

Россия постарается сделать так, чтобы у нее не было необходимости в SWIFT — Орешкин

15:00 16.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин сообщил, что Россия постарается сделать так, чтобы у нее не было необходимости в SWIFT.

«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, чтобы в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача. <…> Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», — сказал Орешкин в рамках форума «Территория смыслов».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 16.07.2022
США останутся на Ближнем Востоке и не дадут Китаю, РФ или Ирану занять их место — Байден
0
72
14:45 16.07.2022
Андрей Воробьев: В Сергиевом Посаде отметят 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского
0
173
14:00 16.07.2022
ВКС РФ уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, действовавшую на северском направлении
0
270
13:00 16.07.2022
Почти 60% россиян кардинально меняли свою профессию — опрос
0
255
12:30 16.07.2022
Ракеты, поставляемые Киеву, могут прилететь обратно к своим владельцам — Володин
0
359
12:25 16.07.2022
В Подмосковье стартовал автопробег в честь 80-летия начала Сталинградской битвы
0
278
12:00 16.07.2022
В России выявили 4 698 случаев заражения ковидом за сутки
0
310
11:30 16.07.2022
Вучич ответил украинскому депутату, пообещавшему «перевоспитать сербов»
0
443
11:00 16.07.2022
Шойгу поручил исключить возможность ВСУ наносить ракетные удары по мирным городам — МО РФ
0
434
10:30 16.07.2022
Около 100 тыс. тонн зерна в месяц вывозится из Запорожской области в Египет и Турцию — ВГА
0
386

Возврат к списку