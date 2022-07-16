Потолок цен на нефть из РФ на заседании G20 не обсуждался — министр финансов Индонезии

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о механизме ограничения цен на российскую нефть не обсуждался на заседании глав минфинов и центробанков стран G20. Об этом по итогам двухдневной встречи в субботу заявила министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати, отметив, что США могли затрагивать эту тему в ходе двухсторонних контактов на полях форума.

«Вопрос о потолке цен на российскую нефть не обсуждался на форуме. Возможно, США поднимали его в двухстороннем формате, но не на заседании», — сказала она.