Потолок цен на нефть из РФ на заседании G20 не обсуждался — министр финансов Индонезии
17:00 16.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о механизме ограничения цен на российскую нефть не обсуждался на заседании глав минфинов и центробанков стран G20. Об этом по итогам двухдневной встречи в субботу заявила министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати, отметив, что США могли затрагивать эту тему в ходе двухсторонних контактов на полях форума.
«Вопрос о потолке цен на российскую нефть не обсуждался на форуме. Возможно, США поднимали его в двухстороннем формате, но не на заседании», — сказала она.
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