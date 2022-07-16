Саудовский кронпринц рекомендовал США не навязывать их ценности другим странам — ТВ

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд считает, что Соединенным Штатам не следует навязывать их ценности другим государствам. Как сообщил в субботу телеканал «Аль-Арабия», кронпринц изложил эту позицию на встрече с президентом США Джо Байденом.

По данным источника телеканала, Байден на встрече в пятницу указал на необходимость придерживаться «общих ценностей». Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ответ подчеркнул, что наличие общих ценностей не исключает разницы в подходах к решению внутриполитических проблем. «Все страны мира, особенно Соединенные Штаты и королевство [Саудовская Аравия], имеют много общих ценностей, однако существуют такие ценности, в понимании которых они расходятся, — приводит источник слова наследного принца. — В то же время попытки навязать эти ценности силой, как это происходило в Ираке и Афганистане, являются контрпродуктивными, и США в них не преуспели».