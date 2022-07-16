ФРГ действует прямо противоположно пожеланиям Украины, считает советник Зеленского

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия Германии идут вразрез с устремлениями Украины в плане возвращения турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток». Такое мнение выразил советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский в опубликованном в субботу интервью немецкой газете «Вельт ам зонтаг».

«Настаивая на [возвращении] этой турбины, Германия делает прямо противоположное тому, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России», — считает советник. «Мы хотели бы видеть другое поведение. Германии следовало бы действовать гораздо решительнее и быстрее», — продолжал он, добавив, что «в противном случае это дорого обойдется ЕС».

Ситуация с транзитом в Калининград товаров, попавших под европейские санкции, показывает, что санкционный фронт Евросоюза рушится, убежден советник президента Украины. «Абсолютно. Здесь очевидно, как Россия достигла своей цели, оказывая давление на ЕС», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

«Даже если согласиться на поставку новейших систем вооружения небольшими партиями, как в случае с Германией, которая поставила семь (самоходных гаубиц — прим. ТАСС) Panzerhaubitzen 2000, этого может быть достаточно для борьбы с талибами (движение „Талибан“ запрещено в РФ), но не с российскими сухопутными войсками, которые считаются самыми сильными и многочисленными в мире. Нам нужно гораздо больше наступательного оружия, потому что в Донбассе мы, к сожалению, значительно уступаем в количественном отношении», — признал советник президента Украины.