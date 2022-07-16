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Число жертв жары в Испании возросло до 360 человек

18:30 16.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстремальная жара, установившаяся в Испании, за шесть дней привела к смерти 360 человек. Об этом сообщило в субботу агентство Европа Пресс.

По его информации, Институт здоровья Карлоса III, подведомственный Минздраву, подсчитал, что с 10 по 15 июля включительно в королевстве умерли 360 человек вследствие чрезмерно высокой температуры воздуха.

Государственное метеорологическое агентство Испании повысило уровень погодной опасности в большинстве регионов до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). В отдельных провинциях уровень тревоги повышен до самого высокого — красного (чрезвычайная опасность). Температура воздуха может достигнуть почти 45 градусов Цельсия.

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