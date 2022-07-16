Экс-глава МИД Литвы Линкявичюс считает новый пакет санкций ЕС против РФ бессмысленным

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел в предыдущем правительстве Литвы Линас Линкявичюс считает санкционные меры Евросоюза против РФ в связи с событиями на Украине непродуктивными, столь же непродуктивным будет и новый пакет санкций. Об этом он написал в субботу на своей странице в «Твиттере».

«Готовится седьмой пакет санкций. Кого это волнует?» — задался Линкявичюс риторическим вопросом.

Согласно подсчетам экс-министра, ЕС в последнее время затратил на закупки в России нефти, газа и угля «в геометрической прогрессии больше денег, чем направил Украине в качестве помощи». «Цены на нефть растут. Рубль укрепляется», — констатировал Линкявичюс. Сложившуюся ситуацию он оценил как прискорбную.

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа в четверг, комментируя рекомендации ЕС по транзиту грузов в Калининградскую область РФ, призвал Брюссель к принятию в кратчайшие сроки седьмого пакета санкций против России.