Все экспонаты музейного фонда РФ возвращены в страну — Швыдкой
20:00 16.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экспонаты из государственного музейного фонда РФ, которые находились на выставках в недружественных странах, возвращены в Россию. По нескольким работам, которые принадлежат частным коллекционерам, ведется серьезная юридическая проработка, но решение вопроса осложняют европейские санкции, сообщил ТАСС в субботу спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Все экспонаты, которые находились в государственном музейном фонде Российской Федерации, они все вернулись на родину. Вещи, которые остались, по-моему, две или три работы — это работы, принадлежащие частным коллекционерам. Там идет серьезная юридическая проработка. Я думаю, что в конце концов этот вопрос удастся решить, но пока их владельцы находятся под санкциями европейскими — это довольно сложно», — сказал Швыдкой.
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