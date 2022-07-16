Турция не станет «лагерем для беженцев», как предлагает глава МИД Великобритании — МИД

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель турецкого МИД Танжу Бильгич в субботу выразил недоумение высказываниями главы МИД Великобритании Лиз Трасс о планах высылки нелегальных мигрантов в Турцию по примеру Руанды. Турция не станет «лагерем для беженцев», заявил он.

По утверждению Трасс, нелегальные беженцы по примеру соглашения с Руандой будут высылаться в Турцию и дожидаться рассмотрения своих заявок на предоставление убежища. Ранее подобные планы критиковали правозащитники.

«В британских СМИ появились сообщения со ссылкой на министра иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс о том, что она при избрании премьер-министром якобы потребует применения к нашей стране в отношении нелегальных беженцев соглашения, аналогичного с Руандой. Надеемся, что они не соответствуют действительности», — говорится в сообщении представителя турецкого МИД.

По его словам, «не может быть и речи о превращении Турции, принимающей на протяжении последних 8 лет больше всего беженцев в мире, в лагерь для беженцев. Такой подход несовместим с международными нормами о праве на получение убежища. Турция не возьмет на себя обязательства третьих стран», — подчеркнул Бильгич.

В Турции, по официальным данным, в настоящее время находится порядка 3,7 млн сирийских беженцев, не считая переселенцев из других стран. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын ранее сообщал, что Анкара не сможет выдержать новую волну беженцев.