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НОВОСТИ

На Украине допустили использование HIMARS против целей в Крыму

21:00 16.07.2022 Источник: РБК

Украина может использовать американские РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает «Страна.ua».

По его словам, полуостров стал «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины, а из акватории Черноморского флота совершаются ракетные пуски на украинскую территорию.  РБК

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