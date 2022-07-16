На Украине допустили использование HIMARS против целей в Крыму
21:00 16.07.2022 Источник: РБК
Украина может использовать американские РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает «Страна.ua».
По его словам, полуостров стал «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины, а из акватории Черноморского флота совершаются ракетные пуски на украинскую территорию. РБК
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