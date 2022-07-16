На Украине допустили использование HIMARS против целей в Крыму

21:00 Источник: РБК

Украина может использовать американские РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает «Страна.ua».

По его словам, полуостров стал «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины, а из акватории Черноморского флота совершаются ракетные пуски на украинскую территорию. РБК