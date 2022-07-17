Запасов газа в ФРГ пока не достаточно, чтобы пережить зиму

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии в настоящее время недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без поставок газа из России. Такое мнение он высказал в опубликованном в воскресенье интервью газете «Бильд ам зонтаг».

«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», — отметил Мюллер. При этом он напомнил, что работы по техническому обслуживанию газопровода «Северный поток» должны завершиться в четверг. «Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу после этого и в каком количестве», — подчеркнул глава Федерального сетевого агентства ФРГ.