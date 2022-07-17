Запасов газа в ФРГ пока не достаточно, чтобы пережить зиму
09:00 17.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», — отметил Мюллер. При этом он напомнил, что работы по техническому обслуживанию газопровода «Северный поток» должны завершиться в четверг. «Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу после этого и в каком количестве», — подчеркнул глава Федерального сетевого агентства ФРГ.
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