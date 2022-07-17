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В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +12С

09:10 17.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь с грозой ожидаются в воскресенье в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 22 до 24 градусов тепла, в ночь на понедельник температура опустится до 12 градусов. Скорость западного ветра не превысит в воскресенье 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 748 мм ртутного столба.

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