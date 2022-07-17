Тони Блэр: Приближается конец западного доминирования в политике и экономике
09:31 17.07.2022 Источник: РБК
В ближайшее время в мире случатся глобальные геополитические изменения, он перейдет к многополярности, а эпоха политического и экономического доминирования Запада подойдет к концу. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, читая лекцию на мероприятии британско-американского Фонда Дитчли, текст его речи опубликовал Институт глобальных изменений имени Тони Блэра.
«Крупнейшие геополитические изменения в этом веке спровоцирует Китай, а не Россия. Приближается конец западного доминирования в политике и экономике. Мир станет как минимум двухполярным, возможно многополярным, — сказал он. В результате, по мнению Блэра, «Восток может оказаться на равных с Западом» впервые в современной истории.
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