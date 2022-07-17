Сбер помог построить самый большой в России фонтан и реконструировать парк в Дербенте

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Сбер профинансировал строительство самого большого в России светомузыкального фонтанного комплекса в парке им. Низами Гянджеви в Дербенте.

Фонтан площадью 4715 кв м создан в архитектурных традициях Дагестана из местного камня. Фонтан выпускает 2214 струй высотой от одного до 30 м и может работать в статическом или одном из пяти динамических режимов. 1368 прожекторов и два видеопроектора, а также мощная

акустическая система позволяют создавать уникальные водные светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран.

«Когда мы приехали в Дербент три года назад, сразу приняли решение, что обновлённый парк должен стать жемчужиной города, который как минимум две тысячи лет украшает эту прекрасную землю, - говорит председатель правления Сбербанка Герман Греф. - Хотелось сделать что-то достойное этого древнего города. Фонтан в Дербенте не просто самый большой в России – это, в первую очередь, торжество мастерства множества людей, которые принимали участие в его создании. Многое делалось вручную благодаря искусству местных мастеров. Десятки тысяч людей пришли на открытие фонтанного комплекса и мы видим, что люди счастливы, что людям нравится – и это самое важное для нас».

Реконструкция парка им. Низами Гянджеви также шла при финансовом участии Сбера. Парк, назван в честь одного из величайших поэтов средневекового Востока, расположен в центре Дербента, он самый большой в городе. В парке при поддержке дагестанских бизнесменов организовали благоустройство, построили музей, библиотеку, смотровую башню и детский городок.

Фонтан в Дербенте стал 23 интерактивным фонтаном, которые Сбер построил с 2016 года в российских городах.

Фото пресс-службы Сбера

Фото пресс-службы Сбера

Фото пресс-службы Сбера























































































































