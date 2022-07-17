Сбербанк пополнит своими изданиями новую библиотеку Дербента
10:44 17.07.2022
|Фото пресс-службы Сбера
Библиотека Сбера — коллекция лучших книг для непрерывного обучения. Начало библиотеке было положено 12 лет назад, когда Герман Греф выбрал несколько изданий, рекомендовав прочитать их топ-менеджерам компании. В 2021 году вышел юбилейный, сотый том библиотеки, состоящий из кратких представлений всех книг, вышедших ранее.
|Фото пресс-службы Сбера
Новая библиотека Дербента расположена на площади с фонтанным комплексом в парке им. Низами Гянджеви в Дербенте, реконструкция которого состоялась при финансовом участии Сбера. Построенный в Дербенте светомузыкальный фонтан общей площадью 4715 кв м, по количеству струй (2214) и высоте (до 30 м) превосходят большинство подобных сооружений в стране, он выполнен в художественных традициях Дагестана из местного камня.
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