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Сбербанк пополнит своими изданиями новую библиотеку Дербента

10:44 17.07.2022

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Фото пресс-службы Сбера
Новая библиотека дагестанского города Дербента получит 100 томов из библиотеки Сбера. Соответствующий сертификат вручил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на церемонии открытия в городе самого большого в России светомузыкального фонтана.

Библиотека Сбера — коллекция лучших книг для непрерывного обучения. Начало библиотеке было положено 12 лет назад, когда Герман Греф выбрал несколько изданий, рекомендовав прочитать их топ-менеджерам компании. В 2021 году вышел юбилейный, сотый том библиотеки, состоящий из кратких представлений всех книг, вышедших ранее.

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Фото пресс-службы Сбера

Новая библиотека Дербента расположена на площади с фонтанным комплексом в парке им. Низами Гянджеви в Дербенте, реконструкция которого состоялась при финансовом участии Сбера. Построенный в Дербенте светомузыкальный фонтан общей площадью 4715 кв м, по количеству струй (2214) и высоте (до 30 м) превосходят большинство подобных сооружений в стране, он выполнен в художественных традициях Дагестана из местного камня.



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