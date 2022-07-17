На границе РФ и Белоруссии с Латвией ждут проезда более тысячи грузовиков
10:50 17.07.2022 Источник: Интерфакс
Отмечается, что в воскресенье утром в очереди на погранпереходе в Терехово на латвийско-российской границе стояло приблизительно 850 грузовиков. На погранпереходе Гребнево въезда в Россию ожидают примерно 400 грузовиков. Время ожидания на этих пограничных пунктах составляет шесть дней, сообщает агентство.
Кроме того, скопление грузовиков зафиксировано и на латвийско-белорусской границе. Так, по данным службы, на пункте в Патерниеки собралось 150 грузовых транспортных средств, в Силене - 200.
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