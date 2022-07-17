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НОВОСТИ

На границе РФ и Белоруссии с Латвией ждут проезда более тысячи грузовиков

10:50 17.07.2022 Источник: Интерфакс

На латвийско-российской границе въезда в РФ ожидают 1 250 грузовиков, сообщает агентство BNS со ссылкой на данные Службы государственных доходов Латвии.

Отмечается, что в воскресенье утром в очереди на погранпереходе в Терехово на латвийско-российской границе стояло приблизительно 850 грузовиков. На погранпереходе Гребнево въезда в Россию ожидают примерно 400 грузовиков. Время ожидания на этих пограничных пунктах составляет шесть дней, сообщает агентство.

Кроме того, скопление грузовиков зафиксировано и на латвийско-белорусской границе. Так, по данным службы, на пункте в Патерниеки собралось 150 грузовых транспортных средств, в Силене - 200.

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