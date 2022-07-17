Глава МВД Сербии обвинил хорватские власти в «фашизме»
12:40 17.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президенту Александару Вучичу запрещено посетить Ясеновац, внуку жертвы Ясеноваца не разрешено поклониться памяти сотен тысяч убитых сербов, евреев и цыган. Президенту республики не разрешили посетить самое большое место казни сербов. С сегодняшнего дня все функционеры хорватского государства, все обладатели служебных или дипломатических паспортов должны будут специально объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут подпадать под особый режим контроля», — заявил Вулин.
Глава МВД Сербии обвинил хорватские власти в «фашизме». «Фашисты сегодня — члены Европейского союза, не любят, чтобы им напоминали, сколько детей они убили», — сказал он.
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