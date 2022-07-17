0
0
144
НОВОСТИ

Глава МВД Сербии обвинил хорватские власти в «фашизме»

12:40 17.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД Сербии Александар Вулин заявил о введении особого режима для хорватских дипломатов из-за запрета президенту республики Александару Вучичу посетить комплекс концлагеря Ясеновац в Хорватии. Его слова в воскресенье приводит пресс-служба министерства.

«Президенту Александару Вучичу запрещено посетить Ясеновац, внуку жертвы Ясеноваца не разрешено поклониться памяти сотен тысяч убитых сербов, евреев и цыган. Президенту республики не разрешили посетить самое большое место казни сербов. С сегодняшнего дня все функционеры хорватского государства, все обладатели служебных или дипломатических паспортов должны будут специально объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут подпадать под особый режим контроля», — заявил Вулин.

Глава МВД Сербии обвинил хорватские власти в «фашизме». «Фашисты сегодня — члены Европейского союза, не любят, чтобы им напоминали, сколько детей они убили», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:36 17.07.2022
"Ледокол знаний" вернулся в порт Мурманска
0
33
10:50 17.07.2022
На границе РФ и Белоруссии с Латвией ждут проезда более тысячи грузовиков
0
300
10:44 17.07.2022
Сбербанк пополнит своими изданиями новую библиотеку Дербента
0
265
09:44 17.07.2022
Сбер помог построить самый большой в России фонтан и реконструировать парк в Дербенте
0
359
09:31 17.07.2022
Тони Блэр: Приближается конец западного доминирования в политике и экономике
0
409
09:10 17.07.2022
В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +12С
0
333
09:00 17.07.2022
Запасов газа в ФРГ пока не достаточно, чтобы пережить зиму
0
358
21:00 16.07.2022
На Украине допустили использование HIMARS против целей в Крыму
0
1118
20:30 16.07.2022
Турция не станет «лагерем для беженцев», как предлагает глава МИД Великобритании — МИД
0
1049
20:00 16.07.2022
Все экспонаты музейного фонда РФ возвращены в страну — Швыдкой
0
949

Возврат к списку