12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД Сербии Александар Вулин заявил о введении особого режима для хорватских дипломатов из-за запрета президенту республики Александару Вучичу посетить комплекс концлагеря Ясеновац в Хорватии. Его слова в воскресенье приводит пресс-служба министерства.

«Президенту Александару Вучичу запрещено посетить Ясеновац, внуку жертвы Ясеноваца не разрешено поклониться памяти сотен тысяч убитых сербов, евреев и цыган. Президенту республики не разрешили посетить самое большое место казни сербов. С сегодняшнего дня все функционеры хорватского государства, все обладатели служебных или дипломатических паспортов должны будут специально объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут подпадать под особый режим контроля», — заявил Вулин.

Глава МВД Сербии обвинил хорватские власти в «фашизме». «Фашисты сегодня — члены Европейского союза, не любят, чтобы им напоминали, сколько детей они убили», — сказал он.