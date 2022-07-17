"Ледокол знаний" вернулся в порт Мурманска

13:36

Фото "НГ-фото"



Ледокол "50 лет Победы" с участниками экспедиции для российских одаренных молодых людей вернулась в Мурманск. Экспедиция "Ледокол Знаний" проходила 8-17 июля, её представители смогли увидели Землю Франца-Иосифа и посетить Северный Полюс.

Участниками организованной госкорпорацией "Росатом" экспедиции стали школьники и студенты, продемонстрировавшие лучшие результаты в ходе всероссийского интеллектуального конкурса "Ледокол знаний. Homo Science project". На корабле всех их ждала насыщенная образовательная программа, состоящая из четырёх проектов. Проект Homo Science был посвящен генерации энергии в Арктике и сохранению биоразнообразия региона. View Science ставил целью трансформацию мышления детей. Проект Art & Science был призван продемонстрировать связь науки и искусства и позволить детям посредством создания арт-объектов высказываться о решении глобальных проблем Арктики. Проект Science Media позволял участникам получить навыки популяризации науки и распространения информации в медиа-пространстве.

Фото "НГ-фото"

Также на ледоколе проводились лекции ученых и популяризаторов науки, экспертов, которые учили молодых людей создавать и продвигать научно-популярный контент и развивали их командные и творческие навыки.

По словам капитана судна Руслана Сасова, все поставленные перед экспедицией задачи выполнены, каких-то происшествий не было.





















