0
0
1
НОВОСТИ

"Ледокол знаний" вернулся в порт Мурманска

13:36 17.07.2022

IMG_20220717_113057.jpg
Фото "НГ-фото"
Ледокол "50 лет Победы" с участниками экспедиции для российских одаренных молодых людей вернулась в Мурманск. Экспедиция "Ледокол Знаний" проходила 8-17 июля, её представители смогли увидели Землю Франца-Иосифа и посетить Северный Полюс.

Участниками организованной госкорпорацией "Росатом" экспедиции стали школьники и студенты, продемонстрировавшие лучшие результаты в ходе всероссийского интеллектуального конкурса "Ледокол знаний. Homo Science project". На корабле всех их ждала насыщенная образовательная программа, состоящая из четырёх проектов. Проект Homo Science был посвящен генерации энергии в Арктике и сохранению биоразнообразия региона. View Science ставил целью трансформацию мышления детей. Проект Art & Science был призван продемонстрировать связь науки и искусства и позволить детям посредством создания арт-объектов высказываться о решении глобальных проблем Арктики. Проект Science Media позволял участникам получить навыки популяризации науки и распространения информации в медиа-пространстве.

IMG_20220717_111615.jpg
Фото "НГ-фото"
Также на ледоколе проводились лекции ученых и популяризаторов науки, экспертов, которые учили молодых людей создавать и продвигать научно-популярный контент и развивали их командные и творческие навыки.

По словам капитана судна Руслана Сасова, все поставленные перед экспедицией задачи выполнены, каких-то происшествий не было.






Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:40 17.07.2022
Глава МВД Сербии обвинил хорватские власти в «фашизме»
0
151
10:50 17.07.2022
На границе РФ и Белоруссии с Латвией ждут проезда более тысячи грузовиков
0
295
10:44 17.07.2022
Сбербанк пополнит своими изданиями новую библиотеку Дербента
0
260
09:44 17.07.2022
Сбер помог построить самый большой в России фонтан и реконструировать парк в Дербенте
0
354
09:31 17.07.2022
Тони Блэр: Приближается конец западного доминирования в политике и экономике
0
402
09:10 17.07.2022
В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +12С
0
331
09:00 17.07.2022
Запасов газа в ФРГ пока не достаточно, чтобы пережить зиму
0
356
21:00 16.07.2022
На Украине допустили использование HIMARS против целей в Крыму
0
1116
20:30 16.07.2022
Турция не станет «лагерем для беженцев», как предлагает глава МИД Великобритании — МИД
0
1047
20:00 16.07.2022
Все экспонаты музейного фонда РФ возвращены в страну — Швыдкой
0
949

Возврат к списку